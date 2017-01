Le site internet www.stylelux.ch fait de nouveau parler de lui. Il suffit d'aller sur ce site et d'entrer son adresse de messagerie pour recevoir des marchandises sans avoir formellement rien commandé. De plus, lors de la livraison, les personnes qui sont tombées dans le piège ont dû s’acquitter de frais et de taxes de dédouanement qui n’avaient pas été mentionnés lors de la commande.

