Ne vous fiez pas aux boniments du père Noël

La période des fêtes de fin d'année est bénie par les arnaqueurs qui essayent de vous faire tomber dans le panneau. Ils redoublent d’imagination pour vous soutirer vos codes d’accès et de l’argent à l’occasion des fêtes de fin d’année.

On voit de plus en plus apparaître de faux sites de vente en ligne qui proposent des articles à prix cassés. Ils se multiplient dans les périodes au cours desquelles on assiste à une frénésie des achats, comme c’est le cas à Noël. Il y a donc lieu de prendre le maximum de précautions et d’identifier précisément le site Internet en question. Ce site est-il parfaitement connu en raison de ses antécédents et de la tradition de l’enseigne. Des sites tels que LeShop, Migros, Coop, Manor, etc. sont tout à fait inoffensifs, mais il faut bien contrôler que leurs adresses URL soit correcte (par exemple www.leshop.ch, www.migros.ch, www.coop.ch).

Les sites contrefaits pullulent

Certains escrocs reproduisent les sites des grandes marques avec une ressemblance à s’y méprendre et les mettent en ligne sous une adresse (URL) approchante de l’original. Il faut se veiller tout particulièrement des sites situés à l’étranger, surtout si on ne les connaît pas. On peut s’informer sur Internet pour savoir si des avis négatifs ou positifs y ont été déposés. Il faut contrôler que l’on trouve quelque part une trace de leur adresse physique, où l’on pourrait déposer plainte en cas de non respect de leurs promesses.

Il faut aussi être conscient que des problèmes de douane peuvent se poser pour les envois d’une certaine valeur (TVA et produits interdits d’importation ou de commercialisation en Suisse).

Pour ce qui est des sites suisses, on connaissant le nom de la société qui se cache sous le nom du site, on peut obtenir des renseignements détaillés sur sa structure juridique sur le site du registre suisse du commerce (www.zefix.ch).

Les risques sont élevés avec certains sites basés à l'étranger

Il faut aussi savoir que n’importe quelle société étrangère peut réserver un site avec un nom terminant par ch. C’est dire que ce n’est pas parce que le site se termine en .ch que l’on est à l’abri de toute surprise. Et il faut naturellement aussi consulter les conditions générales de vente (CGV) qui pourront donner quelques indices sur le sérieux de l’entreprise.

Les arnaques les plus fréquentes

Selon l'éditeur d'antivirus McAfee, les arnaques les plus fréquentes en périodes de fêtes sont les suivantes:



Les escroqueries sur les sites de réseaux sociaux

Sur Facebook et Twitter notamment, les utilisateurs doivent être vigilants quant aux commentaires qu'ils "aiment" ou sur lesquels ils cliquent: les concours, annonces et offres spéciales qu'ils reçoivent de leurs amis annonçant des cadeaux de Noël fantastiques ou des remises exceptionnelles dans des magasins sont pour la plupart de faux messages envoyés par un ami dont le compte a été piraté.

Les faux sites de vente en ligne

Des sites de vente en ligne paraissent réels mais essaient en réalité d'inciter les internautes à taper leur numéro de carte bancaire et d'autres informations personnelles, souvent en faisant la promotion d'offres spéciales.

Les fausses organisations caritatives

Les cyberescrocs espèrent mettre la main sur les dons d'internautes à des associations en envoyant des spams publicitaires qui proviennent de faux organismes caritatifs.

Des e-cards dangereuses

Le nombre d'e-cards malveillantes augmente et certaines peuvent contenir des logiciels espions ou des virus qui se téléchargent automatiquement sur l'ordinateur dès que l'internaute clique sur le lien.

Les cadeaux trop beaux pour être vrais

Des liens avec la promesse d'obtenir les meilleurs cadeaux de Noël, des concours bidons (exemple: iPad gratuits) ou encore des emails d'hameçonnage sont autant de techniques utilisées pour attirer l'attention des internautes et les inciter à révéler des informations personnelles ou à cliquer sur un lien dangereux.

Les fausses cartes cadeaux

Les consommateurs doivent être vigilants à ne pas acheter une fausse carte cadeaux pour un tiers, qui aurait la surprise de découvrir un cadeau empoisonné sous le sapin.

Le SMShing des vacances

Tout comme le phishing, le SMShing est une technique utilisée par les cybercriminels afin de pousser les utilisateurs à révéler des informations confidentielles par SMS, en prétendant être une organisation officielle.

Les petites annonces mensongères

Les sites de petites annonces en ligne sont d'autant plus consultés pendant la période de Noël, que ce soit pour chercher un cadeau ou en revendre. Attention aux fausses petites annonces qui demandent trop d'informations personnelles ou réclament un versement de fonds.

Les messages Skype inquiétants

Les internautes du monde entier utilisent Skype pour communiquer avec leurs amis pendant les vacances de Noël. Ils doivent faire attention aux pirates qui, par le biais de faux messages Skype, tentent d'infecter leur ordinateur ou de prendre leurs dossiers personnels en échange d'une rançon.

Les applications mobiles malicieuses

Tout comme la popularité des applications augmente, les chances de télécharger une application malveillante visant à dérober des informations ou à envoyer des SMS surtaxés augmentent elles aussi.

Les arnaques aux voyages

Des pages Web montrant de faux voyages illustrés avec de belles images et des tarifs défiant toute concurrence sont parfois utilisées dans le but de dérober des informations financières aux internautes.

Les spams des vacances

Le nombre de spams en lien avec les fêtes de fin d’année va augmenter. Des publicités pour des montres Rolex bon marché ou encore pour des produits pharmaceutiques seront annoncées comme le cadeau parfait pour Noël.