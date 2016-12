Filière de formation en sécurité informatique

Le projet «ICT Security Expert» devant déboucher sur un diplôme de haut niveau reconnu sur le plan fédéral vient d'être lancé en collaboration avec l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC) et des représentants de l’économie.

L’association faîtière nationale ICT-Formation professionnelle Suisse a lancé le projet «ICT Security Expert» de concert avec l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC) et avec le concours d’entreprises leaders sur le marché telles que Microsoft, la Poste, Swisscom, UBS et l’Association des entreprises électriques suisses (AES). L’objectif de ce partenariat entre les pouvoirs publics et le monde économique est d’instaurer une filière sanctionnée par un diplôme fédéral pour les informaticiennes et les informaticiens dans le domaine de la sécurité de l’information et de former du personnel hautement qualifié en vue de lutter contre ce fléau toujours plus omniprésent dans notre société et notre économie. Les premiers examens fédéraux d’ICT Security Expert devraient avoir lieu en été 2018. Cette nouvelle formation devrait contribuer à combler la pénurie de main-d’œuvre chronique dans ce secteur.

Il est prévu que les titulaires de ce diplôme occuperont, en tant que personne de confiance reconnue par l’Etat, une fonction importante dans le monde économique et politique ainsi qu’au sein des administrations. «Nous sommes convaincus que la sécurité informatique ne peut pas être garantie sans personnel parfaitement qualifié, que ce soit dans l’économie privée ou à la Confédération», explique Peter Fischer, directeur de l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC).