Micro-puces open source issues de l'EPFZ

Détails Publication : vendredi 1 avril 2016 16:44 Écrit par Pierre-Henri Badel

Des scientifiques de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et de l'Université de Bologne ont développé, sous la direction du professeur Luca Benini, un microprocesseur appelé Pulpino (photo) susceptible de révolutionner le développement de montres connectées.

Cette puce miniature d'une surface de 1 mm2 développées sur le principe de l'open source permettra aux ingénieurs de développement travaillant dans les PME et les laboratoires des écoles d'ingénierie de mettre au point des appareils portatifs ultraminiaturisés sans contraintes et sans devoir s'acquitter de coûteuses licences. Ce processeur est par ailleurs compatible avec un jeu d'instruction open source développé à l'Université de Berkeley, en Californie (Etats-Unis). Il fonctionne avec une très faible auntité d'énergie, ce qui permet de lui trouver de nombreuses applications dans les appareils miniatures portés au poignet, tels que les montres et les appareils de surveillance des fonctions physiques et cardiaques des sportifs ou des capteurs destinés à être intégrés dans des dispositifs interconnectés destinés à l'internet des objets.