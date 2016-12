Les consommateurs craignent l'Internet des objets

L'Internet des objets préoccupe plus le grand public qu'il l'enchante. Nombreux sont en effet les détenteurs dispositifs interconnectés qui revendiquent une norme sécuritaire couvrant l'ensemble des appareils.

Plus de la moitié des 5000 utilisateurs d'appareils mobiles interrogés par les auteurs de l'enquête du Mobile Ecosystem Forum (MEF) se sont montrés soucieux en ce qui concerne l'évolution des aspects sécuritaires inhérents aux objets interconnectés par Internet. Et 62% se sont plus particulièrement inquiétés en ce qui concerne la protection de leur sphère privée. De plus, près de 25% des personnes interrogées craignent un effondrement technologique.

La majorité des personnes consultées se préoccupaient tout particulièrement du nombre croissant de maison (30%) et des automobiles interconnectées (12%). La protection de la sphère privée inquiète surtout les Nord-Américains (70%) et les Français (69%) en ce qui concerne l'Internet des objets, alors que la moyenne des autres pays analysés dans cette enquête s'élève à 62%. La sécurité constitue l'élément qui est le plus souvent évoqué au Royaume-Uni, ce qui est nettement plus que la moyenne mondiale (54%).