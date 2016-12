Un e-mail sur six renferme un virus

Après la chevauchée fantastique du «ransomware» Locky, voici que débarquent ses variantes aux doux noms de KePanger, PowerWare et Petya. Les chevaux de Troie qui chiffrent les données à l'intérieur même des ordinateurs à l'insu de leur propriétaire sont en plein essor.

Selon une récente évaluation de la société Retarus, 17% de tous les messages électroniques qui circulent dans les systèmes de messagerie électronique sont bloqués à cause d'une présomption de présence de virus. Cela correspond à un quadruplement des risques par rapport à février 2016, mois au cours duquel on en a recensé seulement 3%. Et l'on constate une forte croissance des tentatives de rançonnement. Comme ces chevaux de Troie modifient rapidement leur structure, ils ne peuvent pas être bloqués toujours très rapidement. Ces virus se caractérisent par un contenu qui s'assimile à une tentative d'extorsion. Leur auteur demande à la victime de leur verser une rançon s'ils veulent se libérer du dysfonctionnement (mise hors service) qui perturbe la bonne marche de leur ordinateur ou de leur site Internet. Comme de bien entendu, même en s'acquittant de cette rançon, l'escroc ne fait rien pour remettre l'ordinateur ou le site Web en état de marche. Il faut alors faire appel à une société spécialisée dans ce genre de délit pour rétablir la situation et la payer en conséquence pour ce travail.

Face à cette invasion galopante, il faut faire preuve d'une très grande prudence dans l'utilisation de son PC et se méfier de certains messages qui s'invitent dans sa boîte de réception. Les pièces jointes accompagnant les messages ne doivent être ouvertes que si l'expéditeur vous est bien connu et que le contenu du message paraît plausible et cohérent. En cas de doute, il faut absolument s'abstenir d'ouvrir les messages suspects et les supprimer immédiatement et définitivement.

Il s'agit aussi de lancer régulièrement un processus de sauvegarde de ses données sur un disque dur externe, mais on doit savoir que les virus peuvent aussi affecter les supports de données externes. Pour éviter ce risque, il est nécessaire de les mettre hors tension ou les débrancher de l'ordinateur quand on ne les utilise pas. Une tentative d'intrusion se remarque quand l'ordinateur déploie sans raison une forte activité (on l'entend au bruit engendré par le disque dur), ou si l'on voit apparaître des fichiers dotés de l'extension .locky sur le disque dur. En tout état de cause, le plus important est de procéder régulièrement à des mises à jour de son antivirus et de ses programmes.