Yoga Tab 3 Plus: une tablette qui décoiffe

Détails Publication : mercredi 19 octobre 2016 15:40 Écrit par Pierre-Henri Badel

Une fois de plus, Lenovo joue un coup de maître en lançant une tablette électronique qui innove sur un marché qui se cherche. Son nouveau modèle Yoga Tab 3 Plus équipé d'un processeur Snapdragon du fabriquant Qualcomm fait le lien entre les besoins professionnels et domestiques.

D'un poids de 635 grammes, ila nouvelle tablette de Lenovo permet de visionner les émissions de télévision chez soi, dans son lit ou un canapé, dans sa cuisine ou sa salle de bain, mais aussi de gérer ses tâches professionnelles depuis chez soi quand on peut rester chez soi pour travailler et avoir son bureau à domicile. Cette nouvelle tablette ne pesant que 637 grammes est destinée à tous ceux qui ne peuvent se passer de consulter leur courriel, leurs séries télévisées préférées ou les actualités tout au long de la journée. Ce type de comportement devient en effet généralisé et nombreux sont ceux qui ne la quittent pas des mains. Une étude a en effet démontré que 76% des individus consultent leur tablette numérique dans leurs lit, 67% dans leur canapé et 58% l'emmène sur la table de la cuisine ou du salon. Mais Lenovo va encore plus loin avec son nouveau modèle Yoga Tab 3 Plus: cet appareil est homologué IP51, c'est-à-dire qu'il est étanche à l'eau. Les internautes inconditionnels peuvent ainsi prendre cette nouvelle tablette dans leur salle de bains ou leur cuisine sans craindre qu'il s'endommage à cause de l'humidité ambiante. Son écran tactile de 10 pouces à haute résolution (2560 x 1600 pixels) est accompagné de haut-parleurs JBL de haute qualité sonore. Cela transforme cet appareil en un véritable compagnon de toutes les heures de la journée. Ceci d'autant plus que le batterie de cette tablette équipée d'un processeur cadencé à 1,87 GHz offre une capacité de 9300 mAh lui assurant une autonomie de plus de 18 heures.