Apple repasse en tête des smartphones

Détails Publication : mardi 21 février 2017 14:35 Écrit par Pierre-Henri Badel

En raison des déboires constatés sur son appareil Galaxy Note 7, Samsung a dû céder la première marche sur le podium des meilleures ventes de smartphones au quatrième trimestre de 2016.

La marque à la pomme a vendu plus de 77 millions d'iPhone durant cette période, contre 76 millions pour Samsung, révèle le cabinet d'étude de marchés américain Gartner. Il n'empêche que sur l'ensemble de l'année 2016, le fabricant coréen a réussi à maintenir sa position de n° 1 sur le marché, avec 306 millions de pièces écoulées, contre 216 millions pour Apple, sur un marché en croissance de 7% au quatrième trimestre.

Une fois de plus le système d'exploitation Android caracole de manière insolente en tête des ventes avec une part de marché de 81,7% au quatrième trimestre de 2016 (en progression de 1% sur un an), alors que l'iOS ne représente que 17,9% du marché global. Quant à Windows, sa part recule de 1,1% à 0,3% durant la même période. Et celle du BlackBerry de 0,2 à 0%.