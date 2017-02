Un portable convertible, polyvalent et robuste

L'ordinateur portable convertible TravelMate Spin B1 est parfaitement adapté à une large diversité de besoins des utilisateurs. Il s'utilise en mode écran ou tente pour les travaux en groupe et le partage, en mode tablette pour s’instruire en laboratoire, pendant les trajets ou lors de déplacements, et en mode ordinateur portable pour l’utilisation classique. Son écran tactile Full HD ou HD2 rend son usage intuitif et assure une interaction naturelle sur les pages Internet et les applications.





Une robustesse pour résister aux chocs, aux chutes et aux liquides

Le TravelMate Spin B1 fait appel à des composants qui contribuent à sa résistance afin d’assurer une rentabilité maximale et de limiter les besoins de maintenance. On note ainsi une couche en caoutchouc lui permettant d'absorber les chocs et ainsi de supporter les rigueurs de la vie en classe, ainsi qu’un écran résistant à la pression, dont la résistance accrue peut endurer un impact frontal de jusqu’à 60 kg 3. Il comporte un clavier résistant aux liquides qui le protège contre des déversements jusqu’à 330 ml. Son système exclusif de gouttière situé sous le clavier et le pavé tactile draine le liquide afin de l’éloigner des composants internes et de l’évacuer par le bas du châssis. L’appareil comporte également une encoche de sécurité Kensington permettant de l’attacher à un poste de travail ou un chariot mobile sans fil.



Grande autonomie et hautes performances

Le TravelMate Spin B1 affiche une autonomie jusqu’à 13 heures, ce qui est bien suffisant pour ne pas être interrompu dans son travail, que ce soit dans la salle de cours, en-dehors, ou même le soir pour faire ses devoirs. Equipé de processeurs Intel Pentium 2 et une puce graphique Intel ® HD Graphics, le TravelMate Spin B1 offre de hautes performances. Le clavier Chiclet assure un excellent retour tactile favorisant la précision de saisie, et le pavé tactile Precision Touchpad contribue à une navigation confortable et réactive, d’autant plus qu’il reconnaît les gestes sous Windows 10.



Windows Ink et Acer TeachSmart

Avec un stylet compatible Windows Ink, les utilisateurs peuvent de façon très intuitive prendre des notes rapides, modifier des documents, exploiter des applications et dessiner. D’un simple clic de stylet, ils accèdent à OneNote directement et rapidement depuis l’écran verrouillé. Par ailleurs, avec le logiciel Acer TeachSmart, les interactions entre les utilisateurs sont plus intuitives. L'interface fonctionne conjointement avec les LED témoins multicolores intégrés au dos des écrans des utilisateurs pour leur permettre de communiquer avec d'autres personnes, de recevoir les éléments du cours, de répondre aux QCM.

Des élèves qui restent connectés

Grâce au débit de la connectivité sans fil 802.11ac MIMO 2x2, les utilisateurs peuvent rester connectés sur le réseau de l’établissement. L’appareil se relie aussi directement aux différents périphériques via le Bluetooth 4.0, deux ports USB 3.0, un port USB 2.0 et un port HDMI. Une prise jack de 3,5 mm leur permette de partager des fichiers grâce au lecteur de cartes SD intégré.