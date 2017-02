De quoi rester zen même durant ses déplacements

Publication : mardi 21 février 2017 17:36 Écrit par Pierre-Henri Badel

Les nouveaux modèles ZenBook UX430 et UX530 se présentent dans un boiter élancé et léger Le premier des deux bénéficie d'un écran de 14 pouces tout en n'étant pas aussi encombrant que les modèles habituels dotés d'un écran de 13 pouces, alors que le second possède un écran de 15 pouces.

Le ZenBook UX430 tire ses performances d'un processeur Intel Core i7 de septième génération et d'une mémoire vive DDR4 de 16 Go au maximum, d'un disque SSD de 512 giga-octets et d'une carte graphique NVIDIA GeForce 940MX offrant une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le boîtier structuré par procédé de nano-impression lithographique est proposé en quatre coloris métallisés différents. Le modèle ZenBook UX530 est équipé d'un écran de 15,6 pouces et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 950. Le boîtier finement structuré par nano-impression est proposé en deux teintes différentes.

Un ordinateur portable de style chatoyant

L'écran anti-reflets de 14 pouces du modèle UX430 présente un cadre de 7,18 mm de largeur, ce qui assure un rapport de 80% entre la surface de verre et l'extérieur de l'écran. IL mesure 15,9 mm d'épaisseur et ne pèse que 1,25 kg. Son élégance intemporelle et sa teinte bleu royal et rose doré lui confère un charme et une élégance incontestés. Ceux qui ont des goûts plus classiques choisiront à n'en pas douter le gris quartz Grey et une couleur dorée chatoyante.

Des performances étonnantes

Le ZenBook UX430 accepte un disque SSD de 512 giga-octets qui lui permet d'être opérationnel en un temps record. Que l'on crée des documents de forte taille, que l'on manipule des photos de haute définition, édite des vidéos, ou quand on se plonge dans des jeux durant ses pauses, cet ordinateur portable ne fait jamais attendre l'utilisateur. Il est équipé d'un connecteur USB de type-C (USB-C™) qui supporte aussi une sortie écran, un port USB 3.1 de type A, un connecteur Micro HDMI ainsi qu'un logement pour une carte mémoire de format SD. Sa batterie au lithium-polymer lui assure une autonomie de 9 heures.

Une productivité sans compromis

Le ZenBook UX430 est équipé d'un clavier très confortable. Son pavé tactile supporte Windows Hello, ce qui permet aux utilisateurs d'en exploiter toutes les fonctions d'une seule touche. Il supporte la gestuelle traditionnelle de Windows ainsi que la reconnaissance des caractères dessinés manuellement. Son microphone supporte les commandes vocales propres à Cortana.

Pour les utilisateurs qui ont besoin d'un plus grand écran, le ZenBook UX530 offre le même design et les fonctions de son petit frère UX430, à l'exception de son écran anti-reflet de 15,6 pouces de diagonale. Il est plus compact et léger que les autres modèles de sa catégorie et ne mesure que 16,9 mm d'épaisseur pour un poids de 1,63 kg. Despite its ultraportable dimensions, ZenBook UX530 offers stunning graphics performance with up to NVIDIA GeForce GTX 950 discrete graphics, and it also has a full-size HDMI port. It is available in Royal Blue with the beautiful crystal-like NIL coating, or in Quartz Grey with the classic sandblasted spun-metal finish.