Les meilleurs logiciels anti-malware pour Android

Détails Publication : lundi 26 juin 2017 04:21 Écrit par Pierre-Henri Badel

L'institut AV-Test vient de publier une nouvelle version de son test de logiciels de protection contre les maliciels les plus efficaces pour les smartphones et tablettes tournant sous le système d'exploitation de Google.

Contrairement à ce que de nombreux croient innocemment, il est indispensable de télécharger et installer un logiciel qui nous protègent des attaques de virus et de maliciels sur tous ses appareils. Sur 20 programmes développés pour se protéger de ces attaques, les tests de l'organisme AV-Test a classé en tête des meilleurs anti-maliciels onze produits les plus efficaces en terme de protection, de facilité d'utilisation et de fonctionnalité. Les deux premiers critères ont été jugés sur une échelle de 0 à 6 et le troisième de 0 à 1. Les logiciels qui ont obtenu le maximum de points 13 sur 13) sont les suivants (liste selon l'ordre alphabétique):

AhnLab

Antiy

BitDefender

Cheetah Mobile

G Data

Kaspersky Lab

McAfee

Sophos

Symantec

Tencent

Trend Micro

Pour en savoir plus sur les résultats du test et les spécificités des logiciels anti-malware testés: www.av-test.org/en/antivirus/mobile-devices