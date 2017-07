Les ventes de tourne-disques ont triplé en deux ans

La nostalgie des appareils à prix abordables et un large assortiment ont contribué à la renaissance des lecteurs de disques vinyl: en 2016, les sociétés Digitec et Galaxus en ont écoulé trois fois plus qu’en 2014.

Des années 20 aux années 60, les tourne-disques avaient le quasi-monopole sur la lecture de phonogrammes. Durant les années suivantes, ils ont fortement perdu de leur importance; tout d’abord en raisons de l'apparition des cassettes audio, puis des CD et, dès la fin des années 90, à cause du numérique en format MP3. Les platines vinyles étaient seulement encore présentes sur les tables de mixage des DJ et dans les salons des puristes audio.

Comme les chiffres des ventes de digitec.ch et galaxus.ch le montrent, les fabricants de platines vinyles fêtent actuellement un véritable renouveau: de 2014 à fin 2016, les ventes de Digitec et Galaxus ont presque triplé. Leur chiffre d’affaires pour ce secteur a plus que doubler rien qu'entre 2015 à 2016. Dans le même laps de temps, la demande a elle aussi beaucoup progressé pour les disques.

Les modèles de base sont les plus recherchés

Le prix de vente moyen des tourne-disques pour vinyles a fortement baissé au cours des dernières années: milieu 2014, digitec.ch et galaxus.ch ont essentiellement vendu des modèles de milieu de gamme, dont les prix allaient de 250 à 600 francs. Entre-temps, les consommateurs suisses achètent en grande majorité (80%) plus de modèles d’entrée de gamme à moins de 250 francs. Comme auparavant, les modèles haut de gamme sont minoritaires dans les ventes par le canal des magasins en ligne helvétiques.

Chez digitec et Galaxus, l’âge de l’acheteur type de platine vinyle est en hausse depuis 2014. Les parts des 50 à 59 ans et des 60 à 69 ans ont particulièrement augmenté. Cumulées, elles représentent aujourd’hui 27%, contre 19% en 2014. La part des acheteurs des 20 à 29 ans a, quant à elle, nettement diminué: elle était encore de 31% en 2014, et cette cohorte ne représente aujourd’hui plus que 23% de la clientèle.

Désormais, plus de la moitié des acheteurs a presque 40 ans (moyenne d’âge janvier-juin 2017: 38 ans). En comparaison, la moyenne d’âge pour l’équipement DJ est de 28 ans. La demande s'avère en revanche très modeste durant les mois d'été. Plutôt que de rester dans leur salon, beaucoup de Suisses préfèrent passer du temps sur leur balcon ou à la piscine.

Les Suisses aiment un son authentique et de très bonne qualité

La renaissance du tourne-disque est issu du mouvement slow music, dont les partisans considèrent qu’écouter de la musique constitue un rituel. Ils apprécient de pouvoir écouter de la musique en toute décontraction, sans utiliser leur téléphone portable ou de leur télécommande.

La tendance actuelle est largement comparable au développement du marché horloger: les montres numériques précises et abordables ont fait leur apparition dans les années 70. Aujourd’hui, presque chacun a un smartphone dans la poche de son pantalon. Il n’y a donc plus aucune raison de posséder une montre mécanique. Il n’empêche que de nombreux exemplaires pour amateurs et collectionneurs continuent d’être vendus.

Au cours des dernières années, les platines vinyles sont devenues très abordables. Et l’assortiment s’est beaucoup développé. En plus de nombreux appareils bon marché, il y a aussi une grande sélection de modèles dans la classe de prix moyenne. Vers le haut, aucune limite de prix n’est fixée.





Est-ce que les platines seront de nouveau «out» dans cinq ans?

La renaissance des platines tire son origine aux alentours de l’année 2010. C’est aussi cette année-là que digitec.ch a pris dans son assortiment sa première platine. Il s'agissait du modèle PL-990 développé dans les années 90 par Pioneer. Depuis, l’assortiment des titres et des platines s'est fortement accru.

On est pourtant en droit de se demander s'il s’agit d’une véritable tendance ou juste d’un engouement éphémère? Le marché devrait connaître une forte croissance comme en 2016; avec un doublement probable du chiffre d’affaires en 2017. Ce n'est que l’année prochaine que l'on pourra confirmer si cette renaissance était plus qu’une euphorie passagère.

Plusieurs facteurs laissent pourtant à penser que cette tendance pourrait perdurer: des pressages anciens et rares vendus aux enchères ont atteint des prix qui démontrent qu'il existe un véritable marché pour les collectionneurs. De nombreux artistes renommés choisissent aujourd’hui de publier leurs nouveaux albums en version vinyle. Depuis 2015, après une pause de 30 ans, on commence à retrouver de nouvelles presses à vinyle sur le marché mondial.

Quels sont les critères décisifs lors de l’achat d'un tourne-disques?