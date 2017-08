Les réseaux sociaux attirent 3 milliards d'utilisateurs

Détails Publication : mardi 8 août 2017 17:45 Écrit par Pierre-Henri Badel

Comparés aux 3,8 milliards d'internautes que comporte notre planète, les adeptes des réseaux sociaux ont franchi la barrière symbolique des 3 milliards d'individus.

L'engouement des internautes pour les réseaux sociaux ressort des statistiques de l'organisation We Are Social et de Hootsuite. Depuis avril 2017, les médias sociaux attirent un million d'utilisateurs chaque jour. Sur les quatre derniers mois de l'année, ce ne sont pas moins de 121 millions d'adeptes qui ont opté en faveur des réseaux sociaux. Par contre, le nombre des internautes n'a progressé que de 0,2% perdant la même période. Cela ne correspond pas pour autant à un recul de la croissance des utilisateurs d'Internet.

Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois, Facebook reste le leader incontesté des réseaux sociaux. Ses adeptes lui sont assez fidèles. Google est suivi de YouTube qui a bien gagné en popularité auprès des utilisateurs ces derniers mois. On estime que 59% de tous les utilisateurs de réseaux sociaux sont quotidiennement actifs sur ce type de média. Dans les régions asiatiques, c'est surtout WeChat qui a la cote. Plus de 90% des 938 millions d'utilisateurs de ce réseau social vivent en Chine. Mais le nombre d'utilisateurs de services de messagerie instantanée tels que WhatsApp et Facebook Messenger progresse régulièrement.