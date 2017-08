Pour simplifier les animations

Détails Publication : dimanche 20 août 2017 07:06 Écrit par la rédaction

Avec ce nouveau logiciel, les novices peuvent facilement animer des figurines.

(Photo: Disney Research)

Des chercheurs de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ) et du laboratoire de recherche des studios de Disney ont développé un logiciel qui simplifie l'animation par ordinateur de figurines dans l'industrie du divertissement.

L'époque où les figurines de films de dessin étaient dessinées à la main et animées par le chevauchement d'innombrables pages est aujourd'hui révolu. L'informatique a fait une intrusion phénoménale dans l'industrie du divertissement. Leur maniement s'avère pourtant assez complexe et nécessite beaucoup d'expérience. Les utilisateurs béotiens sont rapidement submergés par la complexité d'utilisation des logiciels d'animation. C'est pour cela que Loïc Ciccone, doctorant au Computer Graphics Lab de l'EPFZ a développé un logiciel qui facilite ce travail. "Nous voulons simplifier et accélérer le travail d'animations sans rien perdre en qualité", indique Ciccone, auteur de ce travail. À l'avenir, il pourrait également permettre aux utilisateurs non formés de concevoir des séquences de mouvement réalistes.

Simplification grâce aux courbes de mouvement



Les méthodes professionnelles communes pour l'animation, telles que «charpente clé», utilisées par les artistes de l'industrie du divertissement, impressionnent avec une grande précision. Les séquences chronologiques et de mouvement de la figure doivent être animées indépendamment les unes des autres dans différentes représentations. De ce fait, le processus confond et implique peu d'intuition.

Loïc Ciccone contourne ce problème en intégrant un outil spécialement développé à cet effet. Appelé "MoCurves", son logiciel représente un mouvement, par exemple l'élévation et l'abaissement d'un pied, et est créé par le mouvement d'un artiste avec la souris.

Cela peut alors être ralenti ou accéléré par la contraction ou la contraction de la courbe à certains points. Le mouvement est ainsi testé en temps réel et modifié si cela s'avère nécessaire. Si la figure doit être levée avec le pied aussi, un MoCurve supplémentaire est créé pour ce mouvement, qui peut ensuite être édité et testé indépendamment du mouvement du pied.

Promouvoir la création de récits



Les scientifiques ont déjà testé avec succès le logiciel: après une phase d'introduction de 15 minutes, cinq personnes expérimentées sans expérience ont pu créer différents mouvements en l'espace d'une heure. L'équipe de recherche a également reçu des commentaires positifs d'artistes professionnels. Ils ont particulièrement apprécié la vitesse accrue avec laquelle les animations peuvent être créées.

Selon Loïc Ciccone, ce nouveau logiciel ne profitera pas qu'à l'industrie du divertissement: "Avec notre logiciel, nous sommes en mesure de raconter des histoires animées de manière simple".