Les imprimantes 3D transformées en bombes

La manipulation des pièces imprimées peut entraîner l'apparition de graves défauts qui peuvent nuire à leur bon fonctionnement.

Les chercheurs de l'Université Rutgers du Nouveau-Brunswick et l'Institut de technologie de Georgie veulent améliorer la protection des imprimantes 3D contre les cyberattaques. Les dispositifs, qui sont également utilisés dans les infrastructures critiques telles que les hôpitaux ou dans l'industrie aéronautique et automobile, pourraient devenir potentiellement dangereux, car les pirates peuvent prendre le contrôle ou modifier des pièces qui produites en moyen de ces imprimantes. Invisibles de l'extérieur, les défauts du produit final pourraient avoir des conséquences mortelles.

Lacunes dans les zones critiques

«Les imprimantes 3D sont de plus en plus une cible très attrayante pour les cybercriminels. Comme les qui y sont pièces produites sont souvent utilisées dans des domaines critiques, les cyberattaques sur ces dispositifs peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des pannes dans le secteur de la santé, l'aérospatiale, la robotique », admet Saman Aliari Zonouz, du Département de génie électrique et informatique «TechXplore» de l'Université Rutgers, au Nouveau-Brunswick.





Défauts après le piratage de firmware

Pour montrer à quel point les imprimantes 3D sont vulnérables aux attaques de l'extérieur, Aliari Zonouz et son équipe ont acheté plusieurs modèles d'appareils et en ont transformé le microprogramme embarqué. Cela leur permet d'incorporer différents défauts dans les objets imprimés, tels que des trous ou des fissures invisibles de l'extérieur.

Pour éviter cela, ils proposent de se concentrer sur les aspects physiques de l'impression 3D. Par exemple, ils testent un processus qui utilise des capteurs et des microphones pour vérifier si la conception des imprimantes est fiable pendant le processus de production. Une autre méthode est également intéressante: de petites nanoparticules d'or sont incorporées dans le consommable utilisé pour l'impression des pièces. Celles-ci peuvent détecter les défauts éventuels de la pièce une fois que celle-ci a été imprimée.

