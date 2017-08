Les Apps Android les plus énergivores

Détails Publication : mercredi 23 août 2017 16:31 Écrit par Pierre-Henri Badel

Certaines applications ralentissent particulièrement le fonctionnement des tablettes et smartphones tournant sous le système d’exploitation de Google.

Les programmes qui s’avèrent les plus énergivores sont incontestablement Google Maps, WhatsApp et Facebook. Ils accélèrent la décharge des batteries. Facebook, accompagné de Facebook Messenger et Google Maps comptent de leur côté parmi les applications les plus gourmands en capacité de stockage quand la mémoire cache des appareils est fortement sollicitée. Ce sont les célèbres apps baptisées Spotify, Snapchat, Video Editor et PacsArt Photo Studio qui encombrent le plus la mémoire sur ces appareils. Ce phénomène est aussi constaté sur les applications de navigation nomades que l’on utilise quotidiennement, telles que Firefox, Google Chrome. Ce sont les Netflix, spotify et Schnapchat qui consomment le plus de données.

Quand la mémoire de son appareil commence à être limitée ou que son Smartphone prend de l’âge, il est possible de désactiver les apps. Il suffit d’aller dans les «Paramètres», de sélectionner «Applications» et de cliquer sur «Forcer l’arrêt». Le fait de forcer l’arrêt désactivera le lancement de l’application au démarrage, mais ne désinstallera pas l’application. Elle se réactivera quand on cliquera sur l’icône correspondante.