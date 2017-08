Google retire 300 applications vérolées de son magasin en ligne

Détails Publication : jeudi 31 août 2017 05:52 Écrit par Pierre-Henri Badel

Des programmes vérolés proposés par les éditeurs sur la boutique PlayStore de Google ont été la source de sérieuses attaques informatiques de type déni de service (DDoS) au cours de ces derniers mois.

Les intrusions qui ont été provoquées par ces Apps dans les appareils mobiles étaient générées par le botnet WireX qui s'était immiscé dans plus de 100'000 smartphones et tablettes électroniques à l'apogée de leur attaque. Cet incident démontre bien que la boutique en ligne de l'éditeur d'Android n'est pas aussi bien protégée qu'il le faudrait contre les intrusions de virus. Une attaque d'une telle ampleur est la preuve que les internautes nomades doivent impérativement redoubler de précaution pour éviter d'être les victimes de ces intrusions dans leur téléphone portable ou leur tablette en s'informant avant d'installer n'importe quelle application et d'installer impérativement un antivirus très performant.

Pour en savoir plus: https://www.riskiq.com