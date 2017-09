Les films et les jeux vidéo ciblés par les cybercriminels

Détails Publication : vendredi 29 septembre 2017 14:55 Écrit par Pierre-Henri Badel

Comme la plupart des navigateurs activent JavaScript par défaut, il suffit aux cybercriminels d’insérer un script d’extraction sur les sites Internet qui génèrent un trafic important. Il est en effet plus facile d’atteindre un nombre significatif de machines en infectant des sites Internet qu’en infectant directement les machines des utilisateurs.

Les chercheurs d’ESET ont démontré que les cybercriminels ciblent les sites Internet de films en streaming et de jeux vidéo, car ces internautes ont tendance à rester longtemps sur une même page. Les scripts d’exploitation fonctionnent donc pus longtemps, ce qui augmente la qualité du minage des cryptomonnaies Feathercoin Litecoin et Monero. «Cette technique est moins efficace que le minage réalisé avec un logiciel, car elle est 1,5 à 2 fois plus lente. Cependant, le nombre d’utilisateurs disponibles contrebalance cette lenteur», explique Benoît Grunemwald, Cybersecurity Leader chez ESET.

Certains considèrent que miner de la cryptomonnaie sur la machine d’un utilisateur sans son consentement équivaut à une intrusion. Pour que cela soit légal, il conviendrait d'avertir clairement l’utilisateur avant de commencer le minage, ce que les cybercriminels ne font pas en détournant des annonces publicitaires en mineurs. Les chercheurs d'ESET dressent les recommandations à suivre pour se protéger contre ce type de menace: