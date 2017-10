Mozilla dope Firefox pour rendre la navigation plus rapides

Détails Publication : lundi 2 octobre 2017 08:13 Écrit par Pierre-Henri Badel

Mozilla vient de dévoiler la version Beta de son tout nouveau navigateur appelé Firefox Quantum. Basé sur un moteur entièrement réinventé et modernisé, Firefox Quantum constitue une telle avancée que la différence se remarque immédiatement lors de la navigation.

C'est en octobre dernier que la Fondation Mozilla avait été annoncé le projet Quantum, initié dans le but de créer un moteur de nouvelle génération pour les ordinateurs modernes, en capitalisant sur la technologie au sein du projet de recherche Servo. Depuis, l’équipe d’ingénieurs de Mozilla a tout mis en œuvre pour rendre Firefox extrêmement rapide.

Plusieurs améliorations majeures avait déjà été apportées à Firefox pour l'améliorer. Par exemple, une meilleure exploitation des capacités des processeurs et de la mémoire des ordinateurs lui permet de supporter désormais plusieurs processus. Par ailleurs, Mozilla a dévoilé des options innovantes telles que WebAssembly et WebVR, offrant une performance accrue et presque native pour les applications sur le Web sur ordinateurs de table ainsi que les casques de réalité virtuelle.

Plusieurs autres projets sont par ailleurs prévus autour de Firefox Quantum.

Il est également possible de mesurer la vitesse de Firefox Quantum, l’équipe de Mozilla se concentrant sur une approche basée sur la donnée. Speedometer 2.0 est une façon simple d’estimer la performance de navigation en simulant les applications web modernes. Les résultats varient selon l’ordinateur et les applications utilisés activement, mais une chose reste consistante : Firefox Quantum est deux fois plus rapide que le navigateur Firefox tel qu’il était il y a un an.