Messagerie sécurisée désormais en français

Détails Publication : dimanche 8 octobre 2017 12:02 Écrit par Pierre-Henri Badel

Le logiciel de messagerie chiffrée ProtonMail est désormais disponible dans la langue de Molière. Il s'agit de la première version autre que l'anglais de cette application. D'autres langues sont en préparation.

Cette importante étape signifie la réussite de plusieurs mois d’efforts fournis par la communauté francophone ayant traduit l’intégralité du service en français. Développée en Suisse, ProtonMail est le plus grand service de messagerie chiffrée du mode. Il utilisant le chiffrement de bout-en-bout, ce qui garantit le respect la vie privée et offre plus de sécurité comparé aux autres entreprises de messagerie car la même le créateur du logiciel est incapable de lire les messages des utilisateurs. C'est ce qui fait sa différence par rapport aux autres services de messagerie – tel que Gmail – qui analysent activement les messages de leurs utilisateurs à des fins de marketing.

Depuis le lancement de ProtonMail en 2014, le service a régulièrement gagné en popularité en France. Aujourd’hui, ProtonMail a des millions d’utilisateurs à travers le monde; la France compte pour 10% de l’ensemble des utilisateurs de ProtonMail, en deuxième place après les États-Unis.

Plus de 100 volontaires de la communauté française de ProtonMail ont participé à cet effort de traduction, qui a commencé en avril 2017. Plus de 10’000 phrases séparées traduites en 3 mois.

Dans les prochains mois, la communauté de ProtonMail continuera à travailler sur plusieurs traductions en autres langues. Tous ensemble, plus de 2000 traducteurs, représentant plus de 30 langues, travaillent en cohésion pour rendre ProtonMail disponible dans les langues les plus parlées au monde.