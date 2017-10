Les demandes de rançon se multiplient

Détails Publication : vendredi 20 octobre 2017 10:49 Écrit par Pierre-Henri Badel

Depuis quelques mois, les rançongiciels font des ravages aussi bien dans les entreprises que chez les particuliers. L'important est de savoir comment réagir pour s'en protéger.

Les ransomware Locky, WannaCry, NotPety sont un nouveau type de virus informatique qui bloquent les PC de l'utilisateur et réclament une rançon de plusieurs centaines d'euros. Les données étant cryptées, la seule solution pour le déverrouiller et récupérer ses fichiers est de payer cette rançon. Les anti-virus habituels ont bien du mal à bloquer ces nouveaux malwares. Depuis peu, une nouvelle variante du ransomware Locky particulièrement virulente se propage: il est indispensable de se protéger pour éviter d'être infecté.

En parallèle des ransomwares, on constate également une reprise importante des infections via les clés USB. Ce support qui passe de PC en PC est une source importante d'infection. Il est donc très important de protéger vos clés USB des malwares.

Enfin, le nombre de sites internet qui récoltent des informations à l'insu des utilisateurs et viole leur vie privée est toujours aussi élevé. Il est donc plus que jamais nécessaire de préserver sa sphère privée et la confidentialité de ses informations au moyen d'antivirus performants et efficaces.

