Les réseaux WiFi facilement piratés

Détails Publication : dimanche 22 octobre 2017 04:46 Écrit par Pierre-Henri Badel

Une faille découverte dans le protocole de chiffrement WPA2 utilisé par les réseaux sans fil permet à des intrus de subtiliser facilement les informations les informations qu'ils transmettent. Ce phénomène toucherait les réseaux WiFi de la planète.

Cette faille permet à des pirates de déchiffrer les informations qui sont transmises sans fil entre les téléphones mobiles, ordinateurs et tablettes. Aucune preuve n'a été apportée à ce jour que des personnes malveillantes ont déjà utilisé cette faille pour pénétrer dans les réseaux et les fabricants des appareils auraient déjà commencé à déployer des correctifs permettant de corriger cette faille dans les réseaux. Les zones d'accès au WiFi libre d'accès seraient particulièrement visées par les attaques des pirates. Les chercheurs de l'Université de Louvain, en Belgique, qui ont dévoilé cette faille de sécurité admettent qu'elle pourrait permettre à des pirates de s'emparer des numéros de cartes bancaires, les mots de passe, les messages transmis par WiFi, des photos, etc.