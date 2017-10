Démystifier la censure sur Internet

Détails Publication : lundi 23 octobre 2017 11:41 Écrit par Pierre-Henri Badel

Les politiciens suisses de tous bords bloquant les jeux d'argent sur Internet provenant de sites Internet basés l'étranger. Mais l'opérateur historique Swisscom et UPC qui sont en charge de cette mission verrouillent un éventail de sites bien plus étendue.

Un jeune informaticien zurichois vient de lancer un site qui apporte une plus grande transparence dans la liste des sites que les deux opérateurs majeurs de Suisse ont défini, révèle un article publié dans la magazine en ligne Watson.

La base de données que Markus Rietmann publie le site DNSzenzur.ch recense les sites auxquels il n'est désormais plus possible d'accéder en Suisse en fonction de quatre motifs (phishing, raisons juridiques, raisons inconnues et pornographie enfantine). La véritable raison d'existence de ce site est d'apporter une plus grande transparence en matière de liberté d'expression et de militer ainsi en faveur d'un Web en tant que réseau où règne la liberté d'expression et qui est libéré de toute censure sur le plan mondial.

Adresse du site: https//:DNSzensur.ch