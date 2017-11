La société Nomos System décroche le Swiss ICT Award 2017

Détails Publication : mercredi 15 novembre 2017 09:32 Écrit par Pierre-Henri Badel

Le 14 novembre 2017, l’entreprise zurichoise a été honorée pour son logiciel d’automatisation pour le secteur de l’Internet des objets. Dans la catégorie « Newcomer, c’est la société saint-galloise Advertima, alors dans celle des « Newcomer », c’est Swisscognitive qui décroche la timbale. Quant au prix du public, il a été décerné à Swisscognitive. Enfin, Urs Hölzle, de Google, il a été honoré par un Special Award.

Aucune parmi les sociétés romandes prénominées par le jury de ce prix annuel n’a eu la chance de monter sur la première marche du podium. Elles étaient pourtant quatre sur cinq à avoir franchi le cap des présélections : Artanim de Meyrin (GE), Eyeware Tech de Martigny (VS) et Nagravision de Cheseaux-sur-Lausanne (VD). Et une dans la catégorie des Newcomer : Recapp IT de Saint-Germain (VS).