«Go! Taxi, tout simplement» couronné Master of Swiss Apps

Détails Publication : jeudi 16 novembre 2017 18:00 Écrit par Pierre-Henri Badel

Les gagnants du Swiss Apps Awards. Photo: obs/Best of Swiss Apps/Eduard Meltzer.

Le titre de Master of Swiss Apps est attribué cette année à «Go! Taxi, tout simplement ». En plus du couronnement du chouchou du public, les invités, plus de 300 personnes réunies à Zurich ont suivi la cérémonie au cours de laquelle les meilleurs projets d'applications ont été récompensés dans neuf catégories.

Neuf des 138 projets déposés ont gagné l'or. Toutes catégories confondues, les applications «Inside Laax», «Bux App» et «ewz-on» ont certes enregistré le plus de points, mais c'est au final les faveurs du public qui ont décidé que le titre de Master irait à «Go!».

« Go! Taxi tout simplement » remporte le titre de Master of Swiss Apps

En plus de deux médailles d'argent et deux médailles de bronze, l'alternative (ou la réponse) suisse à Uber a conquis le titre de Master of Swiss Apps. Commandée par yourmile et réalisée par Apps with love, l'application «Go!» est bien davantage qu'une simple copie d'Uber. C'est une plateforme pour la branche du taxi qui permet d'accéder simplement et sans la moindre complication à toutes les entreprises de taxi et à un prix fixe transparent. La course est réservée en tapant quatre fois au maximum dans la plateforme. L'accueil peut être bouclé avec succès à peu de frais et l'interface utilisateur est bien conçue et possède un très bon langage formel et iconographique. L'affichage clair du prix fixe, du temps d'arrivée du taxi et de la durée de la course élimine tout risque de malentendu. Avec l'application «Go!», les professionnels suisse du taxi disposent d'une alternative performante face à Uber - et qui a surtout convaincu le public, en plus du jury.

Le groupe Weisse Arena et l'Université de St-Gall élus premiers de classe

Au cours de cette édition, le groupe Weisse Arena et l'Université de St-Gall sont apparus comme des organisations performantes en innovations et en réalisations. Le groupe a empoché d'un coup deux médailles d'or et une médaille d'argent pour l'application «Inside Laax» développée avec Inside Labs. Cette application s'intègre parfaitement dans la stratégie d'ensemble de la station et relie plusieurs domaines de chemins de fer, d'établissements gastronomiques et d'autres utilisations. Il est ainsi possible d'acheter des billets, de visionner des informations en direct ou de localiser sa propre performante sur la montagne... Au final, l'application «Inside Laax» contient un nombre de fonctions exceptionnellement étendu - aussi bien pour l'hiver que pour la saison estivale. Cette application constitue la référence dans le secteur des applications touristiques.

L'Université de St-Gall a également décroché deux fois l'or et une fois l'argent pour son application dénommée «Bux App», réalisée par dreipol. A mettre tout particulièrement en évidence la médaille d'or dans la thématique de l'année, à savoir la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La «Bux App» est un guide urbain conçu avec intelligence, qui convie la population et les touristes à un voyage littéraire à travers la ville de Zurich. Plusieurs circuits commentés de manière ludique conduisent le curieux jusqu'aux sites littéraires les plus intéressants de Zurich. L'application propose à l'utilisateur de vivre une véritable immersion grâce à ses contenus multimédia comme des options en réalité augmentée, des vidéos à 360 degrés et des passages extraits d'audiolivres. Le projet séduit tout particulièrement par le grand nombre de parties prenantes grâce auxquelles il a été possible de réussir à produire une application rigoureuse.

Pour obtenir le titre de «Master of Swiss Apps», les points attribués par le jury ne suffisent cependant pas ; ce qui est déterminant c'est le vote des lecteurs de revue spécialisées, ainsi que les suffrages du public réuni dans la salle lors de la grande Award Night. Voilà ce qui explique pourquoi les deux premiers de classe ont raté la distinction suprême d'application préférée de l'année».

Ewz-on décroche deux récompenses en or

Derrière les deux premiers de classe, qui ont totalisé chacun 18 points, le projet ewz-on s'est classé au deuxième rang du palmarès avec ses 15 points. Il s'agit d'un voyage aux multiples facettes à travers l'histoire de l'électrification à Zurich. L'application, réalisée à l'occasion du 125e anniversaire des services industriels de la ville raconte sur un ton plaisant l'histoire de l'électrification à diverses époques - complétée par un coup d'oeil passionnant sur notre proche futur. Le message de la campagne est transmis par le biais de six minigames d'une grande variété. L'application a été commandée par ewz et réalisée par Staay.

Tous les gagnants

Les «Best of Swiss Apps Awards» ont été décernés pour la cinquième fois. Les agences suisses spécialisées avaient envoyé cette année pas moins de 138 projets répartis dans neuf catégories. Au cours de la première étape, le jury, composé de 60 experts, en a placé 31 sur la liste restreinte, puis sept ont été nominés et ont pu postuler au titre de Master. Au terme des opérations d'évaluation et de vote, 23 projets ont été déclarés gagnants lors de la Award Night; neuf ont décroché l'or et un a été couronné Master.